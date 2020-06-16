ترامب: سأوقع أمر تنفيذي لالتزام أجهزة الشرطة بأعلى المعايير "اليوم"

وقال ترامب، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، إنه سيعقد مراسم خاصة للتوقيع على الوثيقة ومؤتمرا صحفيا حول القضية، وصرح: "سنتخذ قرارات عدة... إننا بحاجة إلى أشخاص رائعين في شرطتنا".





وتابع أن هدف الإجراءات الجديدة يكمن في "تنفيذ القانون وضمان العدالة والأمن"، معتبرا أن الأمر التنفيذي سيحمل طابعا متكاملا.





واعتبر ترامب كذلك أن حادث مقتل المواطن الأسمر، ريشارد بروكس، في مدينة أتلانتا "قضية مرعبة وأمر مقلق".





وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات واضطرابات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية فجرها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد، جراء عملية للقبض عليه بطريقة خشنة على يد عناصر في شرطة مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو.





وعلى خلفية دعوات واسعة لإجراء إصلاحات في أجهزة الشرطة ذكر ترامب أنه ينوي اتخاذ مجموعة إجراءات في هذا السياق بينما يعمل مشرعون جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي على مشروعين منفصلين حول هذه القضية.





وبدأت في البلاد موجة تصعيد جديدة بعد أن قتل عناصر في شرطة أتلانتا بروكس بأسلحة نارية خلال عملية لاحتجازه، ما أشعل احتجاجات واسعة في المدينة دفعت قائدة الشرطة المحلية، إيريكا شيلدز، إلى الاستقالة من منصبها.