الإسماعيلي يعلن موقفه من استئناف الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أعلن إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، عن موقفه من قرار عودة الدوري يوم 25 يوليو المقبل.

 

وأكد رئيس الإسماعيلي عن رفضه فكرة استئناف الدوري، مشيرا إلى انه "قرار غير مدروس".

 

وقال عثمان في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن "فيروس كورونا منتشر حاليا بشكل ملحوظ وأي لاعب معرض للإصابة".

 

وتابع: "ماذا لو أصيب لاعب أجنبي بفيروس كورونا، وتقدم بشكوى للاتحاد الدولي؟"

 

وأكمل: "في هذه الحالة القانون ينص على توفير الحماية للاعبين في مثل هذه الظروف الصحية الصعبة".

 

ورفض رئيس الإسماعيلي فكرة عودة الدوري "حفاظا على حياة كل أعضاء المنظومة الرياضية".

 

وأتم: "من اتخذ قرار عودة الدوري يتحمل عواقب الأضرار الناجمة عنه، سواء فيما يتعلق بالإصابات أو الوفيات المحتملة، كما يتحمل المسئولية المدنية والجنائية، وقيمة النفقات التي تتكبدها الأندية لتطبيق الإجراءات الوقائية".

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