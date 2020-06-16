12 طالبا فقط في اللجنة خلال امتحانات الثانوية الأزهرية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مع الشيخ سيد عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة والتي ستنطلق اعتبارًا من الأحد القادم 21 يونية الجاري وتُختتم يوم الخميس 6 أغسطس القادم.





يأتي ذلك في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد بما يضمن إنتظام سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات، والمتابعة على مدار الساعة للجان، وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.





ويؤدي الامتحان 2855 طالبًا وطالبة من طلبة الأزهر، موزعين على 20 لجنة امتحان عامة على مستوى معاهد مراكز ومدن المحافظة بواقع 2 لجنة ببني سويف و2 لجنة بناصر و4 لجان في ببا و2 لجنة بسمسطا و4 لجان بالفشن و4 لجان بالواسطى و2 لجنة بإهناسيا.





وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسؤولى المنطقة الأزهرية والمديريات الخدمية المعنية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة،ومساعدة الأجهزة المعنية بالأزهر في اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية أثناء عملية دخول الطلبة للمعاهد منعًا للزحام والتكدس، وتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللأزمة.





من جانبه أشاد الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الادرارة المركزية بدعم المحافظ لتسهيل وتنفيذ خطة المنطقة لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تم التنسيق مع الجهات بالمحافظة لتأمين أعمال الامتحانات، والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.





وأشار رئيس الادرارة المركزية إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير الزائرات الصحية باللجان للتعامل مع الحالات الطارئة.





وأوضح رئيس الادرارة المركزية، أنه تم تحديد عدد الطلاب في كل لجنة بواقع 12 طالبًا بكل لجنة امتحانية، وتحديد مسارات محددة للطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي الآمن داخل اللجان، فضلًا عن تقديم الإرشادات للطلبة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بمقار اللجان، بالإضافة إلى تعقيم أماكن سير الطلاب والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لمنع أى تكدس أمام المعاهد، وتيسير الحركة المرورية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل مقار المعاهد الأزهرية وخارجها، وتوفير التأمين اللازم لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة.



