زلزال بقوة 5،3 يضرب هذه المنطقة في مصر (التفاصيل الكاملة)





شعر المواطنين في مصر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، بهزة أرضية، وضجت مواقع السوشيل ميديا بهاشتاج "زلزال مصر" على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، فيما يلي تقدم "الفجر" أخر التفاصيل اللكاملة بشأن "الزلزال مصر".





تفاصيل "زلزال مصر"





نشرت بعض حسابات على موقع "تويتر"، بعض الصور، التي توضح وجود زلزال بقوة 5.3، وقالوا إنه ضرب منطقة شمال البحر الأحمر، وأكد بعض المواطنين ذلك، حيث قالوا إنهم شعروهم بهزة أرضية بداية الساعة 4:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.





زلزال مصر والجهات المسؤلة





وبشأن الزلزال، لم تعقب أي جهة مسئولة حتى الأن على ما تم تداوله عبر مواقع السوشيل ميديا، بحدوث زلزال في مصر أم لا.



