نشرة حوادث الفجر: ضبط مزرعة بانجو على مساحة 25 فدان بالبحيرة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





تأجيل محاكمة نجلي السبكي بتهمة حيازة المخدرات لـ18 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، أولى جلسات محاكمة المتهمين خالد وكريم نجلي المنتج السينمائي احمد السبكي، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، لجلسة 18 يوليو المقبل، لحضور المحامي.

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الداخلية تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد جمال عيد صرح مصدر أمني، بأن وزارة الداخلية تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد الإثاري جمال عيد؛ لقيامه بالترويج لبيانات خاطئة عن السجون. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط مزرعة بانجو على مساحة 25 فدان بالبحيرة تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مزرعة على مساحة 25 فدانا في البحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر.

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المؤبد لمساعد رئيس حي بولاق أبو العلا بتهمة تزوير محررات رسمية قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، بمعاقبة مساعد رئيس حي بولاق أبو العلا، وموظف في إدارة التسكين بحي بولاق بالسجن المؤبد بتهمة التزوير في محررات رسمية.

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ضبط بطلة فيديو "رامو مزاجو" في فندق شهير بشارع الهرم نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، في القبض على بطلة فيديو "رامو مزاجو"، داخل فندق شهير بشارع الهرم.