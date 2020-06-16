عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

لا تزال الأزمة مشتعلة بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على خلفية رغبته في استرداد قيمة التبرعات والهدايا التي تقدم بها لدعم القلعة الحمراء في وقت سابق.





وتقدم تركي آل الشيخ ببلاغ جديد ضد مجلس إدارة النادي الأهلي يطلب فيه ضرورة استرداد أموال التبرعات والهدايا التي أهداها في وقت سابق لمجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، والتي بلغت قيمتها وفقًا للبلاغ 228 مليون و500 ألف جنيه مصري بين قيمة تجديد عقود بعض اللاعبين وشراء صفقات جديدة للفريق، وشراء ملابس رياضية ودعم مالي لراتب مدرب الفريق السابق حسام البدري ودعم لمباراة ودية بين الأهلي وفالنسيا الإسباني.





وأرسل تركي آل الشيخ إنذارًا على يد محضر لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يخبره بمنحه فرصة لمدة أسبوع لرد الهدايا العينية والتبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وتوجيه تلك المبالغ لصندوق تحيا مصر، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة القلعة الحمراء.





تجدر الإشارة إلي أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي، وطلب موافقة وزارة الشباب والرياضة لحصر التبرعات المالية والهدايا التي قدمها للقلعة الحمراء لإعادته له مجددًا، وذلك بعدما دخلت خزينة النادي.



