التخلص من الناموس.. أسرع طريقة للقضاء عليه وطرده من المنزل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:42 م
الناموس
الناموس
التخلص من الناموس.. أسرع طريقة للقضاء عليه وطرده من المنزل

تصدر التخلص من الناموس مؤشرات بحث "جوجل" اليوم، حيث يريد المواطنين معرفة طرق التخلص من الناموس، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية أسرع طريقة للقضاء عليه وطرده من المنزل.

أسباب انتشار الناموس

من المعروف، أن كل بيت مصري، يحرص على التخلص من الناموس، وخاصة بعد الإقامة فترات طويلة في المنزل بسبب انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إليكم طرق التخلص الناموس بكل سهولة تجنبا للدغاته وحماية أطفالها.

وللتخلص من الناموس بكل سهولة، اتبعي الحلول السريعة التي نقدمها لكِ، نظرا لانتشاره بكثرة في فصل الصيف.

التخلص من الناموس الذي يسبب احمرار والتهاب الجلد في بعض الحالات، ويقوم بنقل الأمراض والأوبئة التي تؤدي إلى التسمم وأحيانًا إلى الموت عن طريق الريحان، فيجب عليك وضع ورق الريحان على نوافذ الغرف ومداخل البيت، واتركي زرع الريحان في شرفة المنزل.

كما يجب عليك، عند التخلص من الناموس، جلب النعناع للمنزل فهو ذو رائحة عطريقة قوية عليك وضعه على مداخل المنزل االمختلفة.

التخلص من الناموس يمكن أن يكون عن طريق ورق الغار، حيث يمكنك زراعة هذه الأشجار في حديقة المنزل، لمنع الناموس من الاقتراب من فناء المنزل وإبقائه بعيدًا عنه.

طرق التخلص من الناموس

هناط طريقة فعالة للغاية، وهي إحضار مصيدة الناموس للتخلص منه.

يوجد في الصديليات كريمات مضادة للبعوض، لأن رائحته تعمل على هروب الناموس.

"الناموسية"، تعتبر طريقة قديمة ولكنها فعالة في الحفاظ عليك من لدغاته.

وهناك طريقة تقليدية، وهي المضارب اليدوية للتخلص من الناموس.

التخلص من الناموس.. أسرع طريقة للقضاء عليه وطرده من المنزل

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