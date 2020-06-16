أعراض تشبه كورونا.. أمراض تسببها حشرة القراد

كشفت مصادر طبية أمريكية عن ظهور مرض جديد تتشابه أعراضه مع فيروس كورونا، ويحدث هذا المرض نتيجة لدغة حشرة القراد المنتشرة في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة.





ويطلق على هذا المرض اسم "مرض التشققات"، بسبب البكتيريا التي تتسبب بها لدغات حشرة القراد، ويمكن أن تؤدي إلى الحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات.





وأكد مراكز السيطرة على الأمراض، أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المرضى الذين تعرضوا للدغات من حشرة القراد في ولاية نيويورك في الفترة الأخيرة.





ووفق لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قال بايرون باكينسون، نائب مدير مكتب مكافحة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة في الولايات المتحدة، إن مناطق في ولاية نيويورك سجلت فيها إصابات من جراء حشرة القراد أكثر من أمراض بكتريا أخري، محذرا من خطورة المرض الجديد في ظل انتشار فيروي كورونا.





ويرجح سبب ارتفاع عدد الإصابات بسبب لدغات حشرة القراد بسبب تخفيف القيود، خاصة في ممارسة المشي مسافات طويلة في المتنزهات والغابات.





وأعلنت وزارة الصحة الأميركية على صفحتها في الإنترنت عن مجموعة من الإرشادات المتعلقة بكيفية الوقاية من لدغة حشرة القراد وإزالتها عن الجسم في حال مهاجمته.





وتعتبر حشرة القرادة من الكائنات مفصلية الأرجل، وصغيرة الحجم، حيث تعود لصنف العنكبيات، لاحتوائها على ثماني أرجل، كما تنضم لفصيلة اللوكسويد التي تقسم للعديد من الأنواع.





وتنتشر بكثرة في أمريكا وأفريقيا، وتعيش من خلال امتصاص دماء الحيوانات، مما يؤدي لنقل العديد من الأمراض.





أعراض الإصابة بلدغة حشرة القراد:





ومن الاعراض احمرار شديد، وحكة مستمرة، شعور بألم شديد مكان اللدغة

ورم وطفح جلدي، وضيق وصعوبة في التنفس، وإسهال مستمر، كما تشمل الاعراض تقيؤ وارتفاع درجة حرارة الجسم، واضطراب في عدد ضربات القلب وألم في المفاصل ومشاكل في الدم.





طرق الوقاية

ينبغي تنظيف الجدران والتخلص من العشب، وأكوام الورق، والعشب حول المنزل، وذلك لأنها تختفي فيها حشرة القراد، واستعمال المبيدات الحشرية في المناطق التي من الممكن أن تختبئ بها حشرة القراد؛ مثل: الجدران الاستنادية، الأسوار، والحظائر.





كما ينبغي رعاية الحيوانات الأليفة والمحافظة على نظافتها، ولهذا يجب تجهيز الحيوانات بأطواق مضادة للقراد، ومراجعة الطبيب البيطري بشكل مستمر.





علاج لدغات القراد

توخي الحذر عند إزالة حشرة القراد، وذلك عن طريق تخفيف تمسكها بالجلد، مع عدم هرس الحشرة على الجلد قبل إزالتها، فقد يستغرق العلاج عدة أسابيع.



