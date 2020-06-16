بعد 23 عامًا من الكفاح.. سانشيز يترك ريال مدريد وينتقل إلى بلد الوليد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:30 م
خافي سانشيز
خافي سانشيز
أميرة شعبان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه خافي سانشيز صاحب الـ23 إلى صفوف نادي بلد الوليد بشكل نهائي.

وكان سانشيز قد بدأ مسيرته مع الملكى، منذ أن إلتحق بصفوف أكاديمية ريال مدريد وهو في سن الثامنة عام 2005، وتدرج حتى الفريق الأول.

ويُعد سانشيز من المهاجمين الجيدين، فهو مهاجم ذو علاقة وطيدة بالأهداف تدعمها الإحصاءات التي أثبتت أن اللاعب كان واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ نادي ريال مدريد لكرة القدم. وكان رأس الحربة المثالية في فريق قادته "خماسية النسر". وقد عاش مع الفريق واحدة من حقباته الذهبية، ومازال جماهير عشاق ريال مدريد يتذكرون هجماته البهلوانية وقفزاته الاحتفالية وبراعته في الكرات الهوائية.
 
وحقق نجم الريال الانتصارات مع الملكى منذ موسمه الأول والذى  وانتهى بالفوز بكأس يويفا وبلقب الدوري الإسباني الذي حقق فيه أعلى عدد من الأهداف (22 هدافا). وكانت تلك البداية فقط في قائمة طويلة من النجاحات.
 
وحصل المكسيكي على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.وخاض هوغو 75 مباراة مع منتخب بلاده، وشارك في ثلاث بطولات كأس العالم (في الارجنتين، المكسيك والولايات المتحدة الامريكية) وكذلك في كأس أمريكا في عام 1993 والتي بلغ فيها المنتخب المكسيكي الوصافة. وكما هو الحال في مدريد يعد هوغو أسطورة كروية في بلاده. 
 
وانضم سانشيز إلى صفوف بلد الوليد، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وكان من المنتظر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن المدافع الإسباني، شارك هذا الموسم في مباراتين فقط مع بلد الوليد بكافة المسابقات، إذ غاب عن معظم الفترات بسبب الإصابة.

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