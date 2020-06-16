صحيفة: حكومة الإمارات تستطيع دائما مواجهة الأزمات والتحديات

أكدت حكومة دولة الإمارات، أنها حكومة مستقبلية، تستطيع بفضل أبنائها وكوادرها أن تواكب كافة المستجدات، وقادرة بفضل أنظمتها وبنيتها التحتية أن تتأقلم مع مختلف التحديات، كما أكدت القيادة الرشيدة في الدولة فخرها بمجتمع الإمارات بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين، وفقًا لصحيفة البيان.

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن الذي استطاع أن يمضي يدا بيد مع الحكومة بمختلف جهاتها، وأن يكون داعما لجهودها وإجراءاتها، وأن يساهم بأدوار مختلفة نحو تحقيق هدف واحد، وهو أن تكون دولة الإمارات الأفضل دائما في مواجهة الأزمات والتحديات حيث ان كل فرد في الإمارات الآن لديه الإحساس العالي بالمسئولية والحماس لأداء دور داعم للجهود الوطنية، هذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال: «في الإمارات تطلعاتنا كبيرة.. وهممنا عالية.. والأهم من ذلك أن حكومتنا مرنة واستباقية.. وكفاءاتنا وفرق عملنا على قدر المسؤولية». مضيفاً سموه: «فريق حكومة الإمارات في مقدمة الصفوف.. قريب من المواطن والمقيم.. يحسن من خدماته.. ويجدد في قراراته.. والهدف هو بناء مستقبل يليق بأجيالنا القادمة بإذن الله» وأكد سموه أن العمل في حكومة الإمارات مستمر من الميدان.. وعن بعد.. بأسلوب جديد.

وخلصت الى انه وفي إطار التجديد والتحديث، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكاديمية الإعلام الجديد، وقال سموه إن «الإعلام الجديد هو علم جديد.. له أدواته.. وأسراره.. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته..» وهكذا تتواصل توجيهات وقرارات القيادة الرشيدة للتجديد في دفع مسيرة البناء والتطوير لوطن يسعى إلى القمم.

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إيران تسجل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و115 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها إنه تم تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 192439، منها 2815 مصابا بفیروس كورونا في حال صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 115 حالة وفاة جديدة وارتفاع الاجمالي إلى 9065".

ولفتت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 152675، إضافة لإجراء 1293609 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

وأكد وزارة الصحة الإيرانية، أن الوضع الصحي ذو طابع أحمر في أقاليم خوزستان، أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، خراسان، لورستان، هرمزغان، كردستان، كرمانشاه، كلستان، سيستان وبلوشيستان.

وأشارت أرقام اليوم إلى ارتفاع في عدد الإصابات اليومية اليوم الثلاثاء مقارنة مع مؤشرات أمس الاثنين عند 2449 إصابة جديدة و113 حالة وفاة.