عاجل.. ضبط مزرعة بانجو على مساحة 25 فدان بالبحيرة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مزرعة على مساحة 25 فدانا في البحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالي (25 فدانا) بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وتبين أنها منزرعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو"، وبتمشيط قطعة الأرض المُشار إليها تبين إقامة خيمة كبيرة بها "على مساحة 200 متر تقريبًا" بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة" وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزتهم (مبلغ مالي "56 ألف جنيه"- سيارة ربع نقل).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض.

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة ولاسيما مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

الداخلية تضبط 10 أفدنة مزروعة بانجو في البحيرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية أيضا، من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر محافظة البحيرة، وذلك في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة)، بزراعة وترويج نبات القنب "مخدر البانجو" بصورة واسعة متخذان من إحدى المزارع الكائنة بدائرة قسم شرطة النوبارية بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وضبط أحدهما بالمزرعة المشار إليها، وتم ضبط (مزرعة لنبات القنب "البانجو" بلغت مساحتها 10 أفدنة تقريبًا- مبلغ مالي- سيارة- 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فىيالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية زراعتها وتصنيعها وتروجيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عاجل.. ضبط مزرعة بانجو على مساحة 25 فدان بالبحيرة
عاجل.. ضبط مزرعة بانجو على مساحة 25 فدان بالبحيرة

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