عاجل.. ضبط مزرعة بانجو على مساحة 25 فدان بالبحيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مزرعة على مساحة 25 فدانا في البحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر.





وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالي (25 فدانا) بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وتبين أنها منزرعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو"، وبتمشيط قطعة الأرض المُشار إليها تبين إقامة خيمة كبيرة بها "على مساحة 200 متر تقريبًا" بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة" وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزتهم (مبلغ مالي "56 ألف جنيه"- سيارة ربع نقل).





وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.





ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض.





وجاء ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة ولاسيما مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.





وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



