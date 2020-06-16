بريطانيا تقرر علاج مرضى كورونا لديها بمنشط "ديكساميثازون" فورا

أقرت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، علاج مرضى كورونا لديها بمنشط "ديكساميثازون" فورًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكشفت دراسة من جامعة أوكسفورد البريطانية، أن العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض فيروس كورونا الأكثر خطورة.

وكانت شركة أسترا زينيكا البريطانية للعقاقير الطبية، عقدت عقدا مع حكومات أوروبية لإمداد المنطقة بلقاحها المحتمل لفيروس كورونا، في أحدث صفقة تتعهد بموجبها الشركة بتقديم عقارها للمساعدة في كبح الجائحة، تسعى دول جديدة، ذات تعداد سكاني عملاق، للانضمام إلى الصفقة المرتقبة.

ويشمل العقد تقديم ما يصل إلى 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي طورته جامعة اكسفورد، مضيفة أنها تفكر في التوسع بتصنيع اللقاح، الذي تقول إنه سيباع من دون ربح خلال الجائحة.

وبحسب الشركة البريطانية، لا يزال اللقاح في مرحلة التجارب السريرية. وإذا جاءت نتائج التجارب مقنعة لمنظمي سوق العقاقير الطبية بأنه آمن وفعال، فمن المتوقع أن تبدأ عملية التسليم بحلول نهاية 2020.

وهذا هو أول عقد يوقعه تحالف التحصين الشامل في أوروبا، وهو تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا لتوفير جرعات اللقاحات لجميع الدول الأعضاء فيه في أسرع وقت ممكن.

وأوضح مصدر في وزارة الصحة الإيطالية، أن ن اللقاحات لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وستدفع الدول الأربع التي أبرمت الصفقة إجمالي المبلغ، والذي لم يكشف عنه بينما ستسمح الشركة بانضمام دول أخرى للصفقة وفق الشروط ذاتها.