دراسات تكشف.. كيف يتحرك "كورونا" في الوقت الحالي

خرجت في الساعات الأخيرة، عدة دراسات بشأن فيروس كورونا المستجد، كشفت عن كيفية تحرك الفيروس في الوقت الحالي، والطريقة التي طور بها نفسه، وكذلك مهاجمته لأجزاء جديدة في جسد الإنسان.





وانتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في أغلب دول العالم منذ عدة أشهر، واستطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.





وفيما يلي يقدم " الفجر " في السطور الآتية المستجدات التي كشفت عنها الدراسات بشأن فيروس كورونا المستجد:





التكاثر داخل خلايا الدماغ

وتخضع دراسة في الوقت الحالي لمراجعة الأقران في مجلة Altex، زعمت أن فيروس كورونا قادر على إصابة الدماغ ثم التكاثر داخل الخلايا، مع زيادة مستويات الفيروس عشرة أضعاف في غضون 3 أيام.





وعن الطريقة التي ينفذ بها الفيروس تلك المهمة، قالت الدراسة إنه بمجرد دخول الفيروس الخلايا العصبية في الأدمغة الاصطناعية، يطلق نسخا من نفسه.





واكتُشف أن مستويات الفيروس تزداد 10 أضعاف في 3 أيام فقط، ولكن الدراسة لم تتمكن من إثبات ما إذا كان الفيروس يمكن أن يتجاوز حاجز الدم في الدماغ، الذي يحمي العضو من العديد من الفيروسات والمواد الكيميائية، كما أنه يمنع العدوى في كثير من الأحيان.





طفرة تنشره بخلايا الجسم

دراسة آخرى خرجت من مركز سكريبس ريسيرتش الأمريكي أكدت أن طفرة معينة في فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تزيد بشكل كبير من قدرته على إصابة الخلايا، وهذه الطفرة تسمى "دي614 جي" وتؤدي إلى زيادة عدد النتوءات الشوكية على فيروس كورونا والتي تمنحه شكله التاجي المميز، هذه النتوءات هي التي تسمح للفيروس بالارتباط بالخلايا وإصابتها.





مناطق أكثر انتشارا للفيروس

وأما عن المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بطريقة أسرع، فقد قالت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، JAMA Network Open، إن فيروس كورونا ينتشر بصورة سريعة في المناطق ذات المناخ الجاف والبارد.



