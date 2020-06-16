تفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية بـ"مرسى علم"

عقد اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر بدءها في ٢١ يونيو الجاري، وذلك بحضور مدراء الإدارة التعليمية والإدارة الصحية وإدارة التموين وإدارة الشئون الاجتماعية وإدارة الأوقاف ومسئول شركة كهرباء ومسئول مرفق الإسعاف.





وأكد عدلي، أن الاجتماع بشأن وضع خطة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد، وحسب الجدول المعلن، وكذلك امتحانات الثانوية الفنية.





وأشار رئيس المدينة، إلى أنه تم مناقشة آليات تأمين اللجان والأمور المتعلقة بسلامة الطلاب والمراقبين في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.



