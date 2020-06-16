بعد مطالب الصحة.. 6 معلومات تشجعك على التبرع بالدم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
في الساعات الأخيرة، طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين بأهمية التبرع بالدم وبالبلازما للتخفيف عن المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بكورونا.

وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

وفيما يلي يقدم "الفجر" عدد من المعلومات عن التبرع بالدم تشجعك على اتخاذ الخطوة دون خوف:

- ستأخذ ثواب المساهمة في علاج المرضى المصابين سواء بفيروس كورونا أو غيره، حيث لجأت الدول في الفترة الأخيرة إلى اختبارات على جميع التبرعات بالدم، والبلازما، والصفائح الدموية بحثًا عن الأجسام المضادة لمرض "كوفيد 19".

- لا خطر عليك خلال التبرع بالدم في وقت ينتشر فيه الفيروسات طالما تم الالتزام بالاشتراطات والتوصيات الخاصة بتجنب العدوى كالالتزام بمسافة الأمان المحددة بمسافة متر ونصف ونظافة الأدوات الطبية والطاقم الطبي.

- هناك عدد من الفوائد للتبرع بالدم، والتي تتمثل في: تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، إنقاذ حياة الآخرين، وكذلك الاطمئنان على صحة المتبرع.

- فيروس كورونا المستجد لا ينتقل بالدم بل عن طريق رذاذ الشخص المصاب عند السعال أو العطس، لذا يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء التبرع بالدم، حسب ما أعلنت الدكتورة هدى لنجر المستشارة الإقليمية للأدوية والتكنولوجيا الصحية وسلامة الدم بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

- إذا كنت خارج تلك الحالات يمكنك التبرع بالدم بأمان، ألا تكون مصاب بالحمى أو السعال، ألا تكون تتناول المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية.

- ابتعد عن التبرع إذا كنت تعاني نقص الوزن فيجب أن يكون طولك إلى الوزن المناسب مقبولا للتبرع، لأنه خلاف ذلك، قد تواجه بعض الآثار السلبية مثل الدوخة والإغماء، كما يجب أن يكون عمرك 18 عاما حتى تتمكن من التبرع بالدم.



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