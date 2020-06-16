الزمالك يعلنها صريحة: لن نفرط في بن شرقي وفرجاني ساسي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:11 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
حسام مجدي
اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور في الساعات القليلة الماضية قرارا مفاجئا بشأن الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي نجمي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية والأوروبية للحصول على خدمات  بن شرقي وفرجاني ساسي في الصيف القادم.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى وجود نيه لدى بن شرقي وساسي في الرحيل عن صفوف الزمالك والموافقة على أحد العروض المقدمة لهم في الصيف.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء على رفضهم التام لفكرة رحيل بن شرقي أو ساسي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة لهم.

واستقر مسئولو النادي الأبيض على تجديد عقد فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي الفترة المقبلة لضمان استمرارهما مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

وينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة ساسي وبن شرقي من بلادهما في الفترة المقبلة وعودة التدريبات الجماعية للفريق ليتم التجديد لهما بشكل رسمي.

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