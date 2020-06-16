بيان للاتحاد الأفريقي بشأن التدخل التركي السافر في ليبيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:06 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بيانًا أعرب فيه عن قلقه الشديد من استمرار الأزمة في ليبيا، منددا بالتدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في شؤون البلاد، التي من شأنها أن تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وقال الاتحاد الأفريقي، إن استمرار القتال في ليبيا قوض الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد-19، وأدى إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر أصلا في البلد، فضلا عن تفاقم محنة المهاجرين وطالبي اللجوء.

 

وكانت الهيئة الأفريقية، التي تترأس الجزائر أعمال دورتها الحالية عن شهر يونيو الجاري، جددت إدانتها الشديدة لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون السلام والأمن مما يقوض السيادة الوطنية وجهود السلام.

 

وشددت الهيئة الأفريقية، على ضرورة ضمان أن يكون كل دعم خارجي لجهود السلام والأمن في القارة منسقا وموجها بشكل جيد نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وأولوياته في إطار أجندة الاتحاد لإسكات البنادق في أفريقيا.

 

وألح المجلس على الالتفاف حول دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، والتي تشدد على الحاجة الملحة لإسكات المدافع في إفريقيا، ووقف النزاعات وضمان وقف القتال.

 

فضلاً عن الالتزام الإنساني لجميع الأطراف المتحاربة بالتوقف فورا عن القتال لتسهيل الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، والجهات الإنسانية الفاعلة لمكافحة وباء فيروس كورونا والقضاء عليه، وهي الدعوة التي تتجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

 

 ويأتي هذا الموقف الأفريقي في ظل تعزيز تركيا لوجودها العسكري في ليبيا ودعمها لحكومة طرابلس عسكريا وبإرسال مرتزقة من سوريا، الأمر الذي ساهم في زيادة العنف ووتيرة القتال في ليبيا، وتخريب جهود السلام فيها.

 

 وساهم الدعم التركي لحكومة طرابلس، سواء عسكريا أو بإرسال مرتزقة من سوريا، في سيطرة الميليشيات المتطرفة على القاعدتين في الآونة الأخيرة بعد معارك مع الجيش الوطني الليبي.

 

ومن شأن التدخل  التركي في ليبيا تخريب العديد من المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية وآخرها المبادرة المصرية، التي عرفت بـ"إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار والذي رحبت به دول عربية ودولية كحل لوقف القتال بين قوات حكومة طرابلس والجيش الوطني الليبي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفوضية الإتحاد الإفريقي ليبيا التدخل السافر في ليبيا الاتحاد الافريقي اردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 16 ساعة

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف سبب رحيله عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

المخابرات القطرية تفشل في اغتيال هشام عشماوي قبل تسليمه إلى مصر

البرلمان الليبي يطالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة التدخل التركي

"ماكرون" يدعو إلى وقف إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا

إسماعيل شرقي: أفريقيا تحاصر تركيا في ليبيا

"المسماري": الهدنة في ليبيا أصبحت من الماضي

"المسماري": التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:27 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

12:34 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟