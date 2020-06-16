تقرير: الإمارات تحتل الصدارة في مؤشر الثقة عالميا

كشف تقرير لمؤشر إيدلمان للثقة 2020، أن التعامل الناجح مع جائحة كورونا، ساهم في تعزيز الثقة بحكومة الإمارات، فارتفعت بمعدل 11 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوياتها، وتبلغ 65 في المئة، ولتكون أكثر الحكومات والجهات موثوقية على مستوى العالم.

وأفادت وسائل إعلام محلية إمارتية، بأن الحكومة الإماراتية احتلت مركز الصدارة في مجال الكفاءة والأخلاق لجهودها في التحالفات الدولية، وسياسات الدفاع، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية آمنة ومعاصرة، وتنظيم التكنولوجيات الناشئة.

وقال تقرير مؤشر إيدلمان للثقة، إن 55 في المئة من المشاركين قالوا إن الحكومة المحلية تخدم مصلحة الجميع بالتساوي.

وأوضح التقرير على نتائح دراسة أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية المعنية بتحليل البيانات. وشملت الدراسة 34 ألف مشارك في 28 سوقا، بمشاركة تايلاند وكينيا للمرة الأولى.

ويذكر أن "مؤشر إيدلمان للثقة"، يرصد مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، الإعلام، الشركات التجارية، المنظمات غير الحكومية، وغيرها من العوامل المؤثرة في سير الحياة اليومية للشعوب.

كما ارتفعت الثقة بالشركات، بمعدل 4 نقاط. وأشاد تقرير المؤشر بالخطوات التي اتخذتها الشركات والرؤساء التنفيذيون، لمساعدة من طالتهم تداعيات الجائحة.

وتوصلت النتائج الأخرى المتعلقة بالجمهور المطلع أنه يثق بالقدرات المحلية الخاصة بالجهات الأربع: الحكومة 81 في المئة، والشركات بنحو 78 في المئة، والمنظمات غير الحكومية 76 في المئة، ووسائل الإعلام 64 في المئة.

ويعتقد 70 في المئة من الناس أن وتيرة التغيير، خاصة في مجال التكنولوجيا، تجري بسرعة كبيرة، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.