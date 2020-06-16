تقرير: الإمارات تحتل الصدارة في مؤشر الثقة عالميا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:37 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

كشف تقرير لمؤشر إيدلمان للثقة 2020، أن التعامل الناجح مع جائحة كورونا، ساهم في تعزيز الثقة بحكومة الإمارات، فارتفعت بمعدل 11 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوياتها، وتبلغ 65 في المئة، ولتكون أكثر الحكومات والجهات موثوقية على مستوى العالم.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية إمارتية، بأن الحكومة الإماراتية احتلت مركز الصدارة في مجال الكفاءة والأخلاق لجهودها في التحالفات الدولية، وسياسات الدفاع، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية آمنة ومعاصرة، وتنظيم التكنولوجيات الناشئة.

 

وقال تقرير مؤشر إيدلمان للثقة، إن 55 في المئة من المشاركين قالوا إن الحكومة المحلية تخدم مصلحة الجميع بالتساوي.

 

وأوضح التقرير على نتائح دراسة أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية المعنية بتحليل البيانات. وشملت الدراسة 34 ألف مشارك في 28 سوقا، بمشاركة تايلاند وكينيا للمرة الأولى.

 

ويذكر أن "مؤشر إيدلمان للثقة"، يرصد مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، الإعلام، الشركات التجارية، المنظمات غير الحكومية، وغيرها من العوامل المؤثرة في سير الحياة اليومية للشعوب.

 

كما ارتفعت الثقة بالشركات، بمعدل 4 نقاط. وأشاد تقرير المؤشر بالخطوات التي اتخذتها الشركات والرؤساء التنفيذيون، لمساعدة من طالتهم تداعيات الجائحة.

 

وتوصلت النتائج الأخرى المتعلقة بالجمهور المطلع أنه يثق بالقدرات المحلية الخاصة بالجهات الأربع: الحكومة 81 في المئة، والشركات بنحو 78 في المئة، والمنظمات غير الحكومية 76 في المئة، ووسائل الإعلام 64 في المئة.

 

ويعتقد 70 في المئة من الناس أن وتيرة التغيير، خاصة في مجال التكنولوجيا، تجري بسرعة كبيرة، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤشر الثقة الصدارة الإمارات

أخبار تهمك

خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف سبب رحيله عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 16 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عوائد السندات الإيطالية ترتفع بعد مزاد لبيع ديون بأعلى معدل فائدة

الإمارات الأولى عربياً بمؤشر التنافسية العالمية

البورصات الأوروبية ترتفع في نهاية التعاملات مع ترقب مصير الحكومة البريطانية

" لافا موبايل " تغزو الأسواق الأفريقية بمجموعة من المنتجات المميزة

بورصة الكويت الرابعة خليجياً من حيث الأداء في فبراير الماضي

"التخطيط" تنتهي من مرحلة التقييم للمتقدمين لجوائز "التميز الحكومى"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:27 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

12:34 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟