الدوري الإنجليزي يستعين بشركة صغيرة من أجل استئناف البريمير ليج





كشفت تقارير صحفية اليوم أن هناك طرف مجهول أو ما يسمى بشركة صغيرة في هونج ستقوم بالمشاركة في استئناف بطولة الدوري الإنجليزي .





تؤدي شركة Prenetics/Circle DNA دورا محوريا في عودة البريمرليج بعد توقفه منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد توقيعها عقدا مع رابطة الدوري بقيمة خمسة ملايين دولار، توفر بموجبه خدمات إجراء فحوص "كوفيد-19" للاعبين وأفراد الأندية.





وكانت هذه الاختبارات الدورية، من نقاط النقاش الأساسية التي رافقت مسار البحث عن استكمال الموسم في الفترة الماضية، لاسيما في ظل خشية العديد من اللاعبين من التقاط العدوى ونقلها بالتالي إلى عائلاتهم.





وأقامت الشركة مركزا في مقر كل من الأندية العشرين المشاركة في الدوري الممتاز، لإجراء فحوص مرتين أسبوعيا، بالتعاون مع مختبرات شريكة في المملكة المتحدة، في إطار التحضير لاستئناف المنافسات هذا الأسبوع.





وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الالكتروني للدوري، أجريت حتى الآن ثماني جولات من الفحوص، وذلك بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت أربعة أيام)، اعتبارا من 17 مايو وحتى 12 يونيو.





وشملت الفحوص 8687 شخصا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية، بعضها للاعبين في فرق مثل توتنهام هوتسبير، نوريتش سيتي، واتفورد، بورنموث، وبيرنلي.





وأدت هذه الاختبارات التي تصدر نتائجها عادة في غضون 48 ساعة، دورا أساسيا في تسهيل استكمال موسم كرة القدم في إنجلترا، والذي يحظى بشعبية واسعة في القارة الآسيوية.





وبدأت النقاشات بين الطرفين قبل نحو شهرين، في ظل بحث البطولة الإنجليزية عن استكشاف سبل استئناف الموسم الذي تم تعليقه في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي "كوفيد-19".





وتخوض شركة Prenetics/Circle DNA مباحثات حاليا مع بطولات أخرى أبرزها الليجا الإسبانية، لإبرام تعاون مماثل، لاسيما في ظل احتمال إضرار الرياضة الاحترافية للتعامل مع واقع "كوفيد-19" لفترة طويلة.



