وائل جمعة يوجه رسالة نارية لمطالبي إلغاء الدوري: محاولة هروبكم من فشلكم مكشوفة

أبدى وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق اندهاشه الشديد من محاولات البعض في الأندية المصرية بمحاربة فكرة عودة النشاط الرياضي، بعد قرار وزير الرياضة بالأمس باستئناف النشاط.





وغرد جمعة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"صباح الخير ...الواحد بيستعجب من ردود الفعل علي تاكيد وزير الرياضة علي استكمال الموسم الكروي في مصر من ناس المفروض تتمناه يرجع ولكن نواياهم سيئه".





وأضاف :"ناس بتحارب علشان الكوره مترجعش ....ولا يمكن فيروس كورونا قبل يوليو ٢٠٢٠هيكون مختلف عن كورونا بعد يوليو ٢٠٢٠".





وتابع :"‏محاوله هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفه وإلا ماكنتم تطلبو الكاس والدوري الجديد في اغسطس".





وأكمل :"وبعدين اللعيبه بتلعب خماسي وأفراح عادي يعني ومن امتي كان عندنا دوري منتظم ...شويه ضمير".



