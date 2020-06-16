التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

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تعقد نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020-2021، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.



ووجهت القباج، مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 172006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارًا من 172020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.



وكانت وجهت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبدأ في الإستعدادات اللأزمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، بعد تصديق السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، علي القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.



وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.



والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلي تقديم طلب من أصحاب الشأن.



كما أنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من ا يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.



هذا ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 إبريل 2020، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.



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