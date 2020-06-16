قبل عودة الإيجيبشين ليج.. 15 رقمًا مميزًا في الدوري المصري بموسم "كورونا"

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 25 من شهر يوليو المقبل بعد أن توقف قرابة الـ3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأكد وزير الرياضة في المؤتمر الصحفي أمس الاثنين بحضور وزير الإعلام أسامة هيكل، عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، على أن تعود المنافسات الرياضية بشكل رسمي ومنها الدوري المصري يوم 25 يوليو، وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية والدولة المصرية.





حصاد الدوري المصري في موسم "كورونا" قبل استئنافه





157

هو عدد مباريات الدوري المصري بعد 18 جولة من عمر المسابقة وقبل توقفها بسبب فيروس كورونا، بينما تأجلت 6 مباريات أخري، حققت الأندية 103 فوزًا، وحسم التعادل نتيجة 54 مباراة (36 إيجابي – 18 سلبي).

349

هو عدد الأهداف التي شهدت مباريات الدوري المصري هذا الموسم بينها (هدفين اعتباريين) بعد انسحاب الزمالك من لقاء القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي.





80

استطاع المحترفين الأجانب بالدوري المصري تسجيل 80 هدفًا خلال المباريات الماضية بالبطولة المحلية قبل توقفه.





267

عدد الأهداف الذي سجلها اللاعبين المصريين في الدوري الممتاز بالموسم الحالي.





150

عدد اللاعبين الذين سجلوا الأهداف في الدوري هذا الموسم بينهما 39 لاعب أجنبي.





592

عدد البطاقات الصفراء التي تم إشهارها خلال مباريات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي





29

عدد البطاقات الحمراء التي حصل عليها لاعبي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.





76

عدد ركلات الجزاء التي تم احتسابها خلال مباريات الدوري المصري بالموسم الحالي.





56

عدد الأهداف التي تم تسجيلها من ركلات جزاء في الدوري الممتاز هذا الموسم، بينما أضاع اللاعبين 20 ركلة أخري.





49 عدد النقاط التي جمعها الأهلي صاحب الصدارة كأكثر الأندية حصدًا للنقاط بالبطولة، متفوقا بـ16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب "الوصيف" بـ33 نقطة.





4

أقل عدد أهداف استقبلها فريق بالدوري هذا الموسم وهو النادي الأهلي ليصبح صاحب الدفاع الأقوى بالبطولة.





46 أكبر عدد أهداف سجله فريق واحد بالدوري الممتاز هذا الموسم وهو فريق الأهلي صاحب الهجوم الأقوي بالبطولة.





9

عدد الأهداف العكسية التي شهدتها مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.





12

أكبر عدد من المباريات التي حقق خلالها حارس مرمي "كلين شيت" وهو محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.





13