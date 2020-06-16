تعرف على أسباب رفض أبحاث طلاب جامعة المنصورة

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أعلنت جامعة المنصورة عن اكتشاف بعض الكليات بجامعة المنصورة عن وجود أبحاث متشابهة، تم الحصول عليها من مراكز خارجة الجامعة منها كلية الحقوق.وأكد عميد حقوق المنصورة اكتشاف ٩٠ بحث متشابهين والجامعة قررت اعطاء فرصة للطلاب لتقديم الأبحاث.وأوضحت جامعة المنصورة أنها سمحت لكل طالب خالف القواعد والمواصفات التي وضعتها الجامعة للأبحاث؛ التقدم بالتماس باسم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك من خلال البريد الالكتروني الجامعي للطالب والمسجل على نظام ابن الهيثم.وحددت الجامعة آخر موعد لتلقي الالتماسات يوم السبت الموافق 20 يونيو، وذلك للطلاب الذين رفضت الأبحاث التي سبق وأن تقدموا بها.ويمكن تقديم الالتماسات في الحالات التالية، رفع بحث مقرر مكان مقرر آخر، رفع البحث بغلاف مكتوب بغير خط اليد، رفع بحث بغلاف لا يتضمن البيانات الأساسية للطالب.ومن بين الحالات المرفوضه رفع بحث بغلاف لا يتضمن صورة بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الجامعية، وأية مخالفات أخرى.وأكد اتحاد الطلاب، في بيان له، على جميع الطلاب الحرص الشديد على الالتزام بشروط البحث الجامعي وغلاف البحث وكتابته بخط اليد والتأكد من عدم وجود أي خطأ به.وعلي صعيد اخر بدأت جامعة المنصورة في تطوير وتأهيل قسم الغسيل الكلوي بمستشفي الأطفال الجامعي، بتكلفة ماليه تقدر بأكثر من ٤ مليون جنيها.وقبل البدء في تسليم قسم الغسيل الكلوي للتطوير تم التنسيق بين قيادات جامعة المنصورة متمثلة في الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور أحمد الرفاعي مدير مستشفي اطفال جامعة المنصورة ووكيل صحة الدقهلية الدكتور سعد مكي لنقل الحالات التي كانت تتلقي الخدمة العلاجية لمستشفيات الصحة طوال فترة التطوير للقسم، والذي يصل عددهم الي ٦٠ طفل وفقا لتصريحات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.يشار أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قاما بمعاينة قسم الغسيل الكلوي واتفقا علي أن القسم بحاجة الي الطوير وذلك في 15 اكتوبر ٢٠١٨، وتمت الموافققة علي التوسعة بتعلية دورين في أحد المباني لهذا الشأن.ويتم تطويرها حاليا لتحديث محطة معالجة مياة الغسيل الكلوى بتكلفة تصل الى ٤ مليون جنيه مصري، كما يجرى زيادة مساحتها لتكون على دور كامل أعلى مبنى العيادات الخارجية على مساحة ١٠٠٠ متر مربع، وذلك لتقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية متميزة للاطفال المترددين عليها.وأكد رئيس جامعة المنصورة انه جاري تسليم قسم الكلي بمستشفي الأطفال الجامعي للشركة المنفذة لأعمال التطوير اعادة التأهيل بمواصفات مكافحة العدوي عالميا.وعلي صعيظ اخر أطلقت جامعة المنصورة اول روبوت لتقديم الخدمات لمرضي فيروس كورونا بمستشفى العزل، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وحماية الأطقم الطبية.قامت جامعة المنصورة بتصنيع اول روبوت بالجامعات المصرية لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم وتقليل فترات التعامل مع المرضي.ويقوم الروبوت الذى يتم التحكم به عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم، دون أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي.الروبوت تم تنفيذه بايدى أحد أبناء جامعة المنصورة وبمكونات متواجدة بالسوق المصرى، ويعمل الروبوت بواسطة التحكم عن بعد يصل مداه 1000 متر فى الأماكن المفتوحة، 250 متر داخل المنشآت والمستشفياتيتميز بسهولة حركته واستخدامه لأى من أعضاء الفريق الطبى يعمل بواسطة بطاريات شحن وتستمر من 4- 6 ساعات عمل مستمر ويمكن اعادة شحنها خلال من ساعة ونصف إلى ساعتين.يتميز بقدرته على حمل وزن 150 كجم اضافة الى وزنه الأساسي والذى يبلغ 50 كجم، مزود بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض الى سيتم توصيل الطعام والمستلزمات اليه عن طريق الموبايل كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته.