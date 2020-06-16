هونج كونج تسمح بالتجمع لما يصل إلى 50 شخصًا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت وزيرة الصحة صوفيا تشان، إن هونج كونج ستسمح لمجموعات تضم ما يصل إلى 50 شخصًا بالتجمع اعتبارًا من يوم الجمعة، مما يخفف من الحد السابق البالغ ثمانية أشخاص، بعد الإبلاغ عن عدد صغير فقط من حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أبلغ المركز المالي الآسيوي عن 1113 حالة إصابة وأربع وفيات منذ بدء تفشي المرض في أواخر يناير.

وعلي صعيد آخر، حثت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، معارضي خطة بكين لفرض تشريع للأمن القومي في المركز المالي على وقف اضاعة جهودهم، قائلة إن أولئك هم "أعداء الشعب".

أعلنت بكين الشهر الماضي عن خطة لإدخال تشريع في هونغ كونغ للتعامل مع الانفصال، والتخريب، والإرهاب، والتدخل الأجنبي، والتي يمكن أن ترى وكالات الأمن الصينية تقيم قواعد في المدينة.


يرى النقاد أن القانون هو أخطر تهديد لصيغة "دولة واحدة ونظامان"، التي تم الاتفاق عليها عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997، بهدف ضمان حرياتها ودورها كمركز مالي عالمي.


وتقول الحكومة الصينية وإدارة مدينة لام المدعومة من بكين إن القانون لن يحد من الحريات، ولكنه سيستهدف عددا صغيرا من "مثيري الشغب" وسيساعد في تحقيق الاستقرار بعد عام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت لام قبل اجتماع لمجلس الوزراء في اشارة الى التشريع "احث المعارضين الذين ما زالوا يستخدمون التكتيكات المعتادة لتشويه العمل للتوقف لانهم بفعل ذلك يصبحون عدوا لشعب هونج كونج."

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في هونج كونج زعيمة هونج كونج الصين و هونج كونج

أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس

منذ ساعة و نصف

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الذئاب

منذ ثلث ساعة

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بكين تؤكد مجددا دعمها لـ "لام"

الصين: هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ عودتها للحكم الصيني

"شينخوا" تنتقد الهجوم "الوحشي" على مكتبها بهونج كونج

"لام" تعمل على تخفيف حدة التوترات في هونج كونج

متظاهرو هونج كونج يطلبون مساعدة ترامب

رئيس وزراء هونج كونج: نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لوقف العنف

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟