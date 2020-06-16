هونج كونج تسمح بالتجمع لما يصل إلى 50 شخصًا

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قالت وزيرة الصحة صوفيا تشان، إن هونج كونج ستسمح لمجموعات تضم ما يصل إلى 50 شخصًا بالتجمع اعتبارًا من يوم الجمعة، مما يخفف من الحد السابق البالغ ثمانية أشخاص، بعد الإبلاغ عن عدد صغير فقط من حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



أبلغ المركز المالي الآسيوي عن 1113 حالة إصابة وأربع وفيات منذ بدء تفشي المرض في أواخر يناير.



وعلي صعيد آخر، حثت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، معارضي خطة بكين لفرض تشريع للأمن القومي في المركز المالي على وقف اضاعة جهودهم، قائلة إن أولئك هم "أعداء الشعب".



أعلنت بكين الشهر الماضي عن خطة لإدخال تشريع في هونغ كونغ للتعامل مع الانفصال، والتخريب، والإرهاب، والتدخل الأجنبي، والتي يمكن أن ترى وكالات الأمن الصينية تقيم قواعد في المدينة.





يرى النقاد أن القانون هو أخطر تهديد لصيغة "دولة واحدة ونظامان"، التي تم الاتفاق عليها عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997، بهدف ضمان حرياتها ودورها كمركز مالي عالمي.





وتقول الحكومة الصينية وإدارة مدينة لام المدعومة من بكين إن القانون لن يحد من الحريات، ولكنه سيستهدف عددا صغيرا من "مثيري الشغب" وسيساعد في تحقيق الاستقرار بعد عام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



وقالت لام قبل اجتماع لمجلس الوزراء في اشارة الى التشريع "احث المعارضين الذين ما زالوا يستخدمون التكتيكات المعتادة لتشويه العمل للتوقف لانهم بفعل ذلك يصبحون عدوا لشعب هونج كونج."

