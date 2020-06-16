عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:58 ص
الفجر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة لجميع المستشفيات، وكلّف بأن يتم عقد اجتماع يومي بين وزيري التعليم العالي والصحة، وكذا رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وطالب مدبولي، بأن يكون هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارتين بشأن توفير غرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعيّ للحالات الحرجة التي تحتاجها، مع التنبيه على فاعلية الخطوط الساخنة التي تقدم الخدمة للمواطنين.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التوسع في خدمات متابعة الحالات المزمنة، والأمراض غير السارية بعيادات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وكذا توفير سيارات المتابعة، والكشف بالأطقم الطبية؛ لمتابعة الحالات المرضية، وصرف الدواء للأمراض المزمنة وغير السارية.
وأوضح أنه تم أيضًا التأكيد على أهمية ربط مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بقاعدة بيانات الغرفة المركزية لوزارة الصحة؛ لضمان سرعة تحويل المرضى بين المنظومتين.
كما تم التأكيد على ربط قاعدة بيانات الأسِرّة الشاغرة بمستشفيات التعليم العالي مع قاعدة بيانات وزارة الصحة؛ حتى يتسنى أن تكون متاحة لدى الغرفة المركزية لوزارة الصحة وسيارات الإسعاف؛ لتيسير وسرعة نقل المرضى والحالات الحرجة طبقًا للأماكن الشاغرة لدى منظومتي الصحة والتعليم العالي.
رقم قياسي جديد لوفيات كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.
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