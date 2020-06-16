عرض سويسري يهدد بقاء فايلر في الأهلي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:44 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
أفادت تقارير صحفية سويسرية بأن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي تلقى عرضًا من نادي جراسهوبرز السويسري للتعاقد معه وتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "nau" السويسرية بأن نادي جراسهوبرز السويسري يرغب في التعاقد مع مدرب الأهلي لتولي تدريب الفريق بعد رحيل جوران جوريسين عن الفريق.

وتابعت الصحيفة بأن إريش فوجل رئيس نادي جراسهوبرز معجب برينيه فايلر ويرى بأنه المدرب المناسب لتدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة بأن فايلر يفكر في العرض ويريد إثبات ذاته في أوروبا مرة أخرى بعد الفترة التي قضاها مع لوزيرن قبل تولي تدريب الأهلي.

اقرأ أيضا.. الأهلي يعلن التوصل لاتفاق مع فايلر على تجديد عقده

من جانبه، كشف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال انه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعدما أبدي المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه بالفعل أجري ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.

وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات علي الكابتن محمود الخطيب والذي وافق علي كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين، النادي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطي ثابتة وحقق نتائج رائعة وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها ويليق بالأهلي.

في المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقي معاملة محترمة ومحترفة. ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة.

وأشار والكلام على لسان مرتجي أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده في حضور وكيله. طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية. وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط، وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه «أي مرتجي» أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب في الإطار الإيجابي وأن فايلر سوف يستمر في مهمته، هذا فضلًا عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريبًا وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي، وهو ما جعل رئيس النادي يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة، وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.

وأكد مرتجي علي أنه يثق تمامًا في شخصية فايلر خاصة أن سبق وابلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقي العديد من عروض التدريب في دول مختلفة. لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.

وأبدى مرتجي دهشته من الكلام الذي تناوله البعض مؤخرًا بأن الأهلي يتفاوض مع أحد المدربين، وهو كلام عار تمامًا من الصحة ولم يحدث. وتساءل. كيف يتفاوض النادي مع مدير فني جديد وهو أتفق بالفعل مع فايلر على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عرض سويسري رياضة تجديد فايلر الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس

منذ ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 13 ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

مفاجأة مدوية.. قبل مفاوضات الأهلي..الزمالك رفض السويسري فايلر

مدرب الاهلي الجديد رينيه فايلر .. سيرة ذاتية قصيرة وبطولتان فقط

خاص- الأهلي يكشف أخر التطورات في ملف تجديد عقد فايلر

الأهلي يتحرك رسميًا نحو التجديد لفايلر

خاص- أخر التطورات في ملف تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر بعد جلسة الخطيب

الأهلي يكشف أخر تطورات تجديد عقد فايلر وحقيقة التفاوض مع مدرب جديد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟