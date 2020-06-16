نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الآخر حالة من الانتظام المروري.

فيما ظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية، من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

وشهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين اولخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع إجراء أعمال تطوير طريق (مصر- الإسماعيلية) الصحراوي بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير، اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق (28/4/2020) ولمدة شهرين، استكمالًا لأعمال رفع الكفاءة.

وجاءت التحويلات كالتالي:

أولا: القادم من كوبري التعمير تجاه كوبري الحرفيين يسلك المحاور الآتية:

يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازي لهذه الوصلة على أن يتم استكمال السير عقب ذلك لكوبري الحرفيين ومحور جسر السويس.

ثانيًا: القادم من كوبري الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية:

القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب في الاستكمال بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبري الحرفيين والاستكمال بالمسطح اتجاه محور جوزيف فكوبري أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى اتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، أو محور سعد الدين الشاذلي اتجاه العبور.

القادم من محور جسر السويس يسلك يمينًا إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبري الحرفيين والاستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبري أحمد جلال المستحدث فمحور الدائري أو محور سعد الدين الشاذلي.

وتم وضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيرية بالمنطقة محل الأعمال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة مرور الفجر بوابة الفجر القاهرة الجيزة

أخبار تهمك

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس

منذ ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 13 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يومين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟