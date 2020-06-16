ابنة السفير Sefirin Kızı 16 bölüm | مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 16 الموسم الثاني كاملة مترجمة Season 2 ابنة السفير الموسم 2 الحلقة 16





ابنة السفير | بالرغم من الشائعات التي كانت تتحدث عن بداية أو انطلاق الموسم الثاني من المسلسل التركي ابنة السفير Sefirin Kızı في سبتمبر القادم، إلا أن حدثت المفاجأة وصدر إعلان الحلقة 16 من الموسم الثاني من ابنة السفير، والذي يعد من أنجح وأبرز المسلسلات التركية هذا الموسم، وتم وقف عرض حلقات المسلسل نظرًا للظروف الاستثنائية التي مرت بها تركيا والعالم بسبب تفي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ابنة السفير الحلقة 16 الموسم الثاني

ويعود لعشاق المسلسلات التركية في الوطن العربي، مسلسل بنت السفير كما يطلق عليه الكثير، في حلقة جديد مليئة بالأحداث الدرامية، ومن ملخص الحلقة الجديدة التي جاءت بعنوان (أين ذهبتِ أنت أنا أصبح رجلاً سيئاً)، تقرر ناره أخذ وصاية ابنتها ملك ومغادرة المنطقة التي يسكنها سانجار، بينما يرى غديز أن هذا هروب جديد لناره، وللمرة الأولى التي لا يقف بجانبها، ولا ندري أن كل هذه الأحداث هي بداية حرب وصاية بين سنجار وناره هذا ما ستحدده حلقة الليلة.





ابنة السفير 16 قصة عشق

انتهى عرض مسلسل ابنة السفير في أولى حلقات الموسم الثاني، وحققت الحلقة نسبة مشاهدة ضخمة عبر قناة ستار التركية، وها هي الحلقة 16 من ابنة السفير جاهزة للعرض على موقع قصة عشق بعد الانتهاء من ترجمتها للغة العربية، ونذكركم بأن حلقات مسلسل ابنة السفير الموسم الأول تعرض حالياً على قناة MBC العراق.





موعد عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 16 والقنوات الناقلة

تعرض الحلقة الجديدة الأولى من الموسم الثاني من ابنة السفير عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وتركيا، الساعة السابعة بتوقيت مصر، سوريا، الأردن، وتعرض حصرياً على قناة ستار التركية بث مباشر كل يوم إثنين، ولضبط تردد قناة ستار التركية إليكم القيم التالية:





تردد قناة ستار تي في التركية الناقلة لمسلسل ابنة السفير





القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



