ابنة السفير Sefirin Kızı 16 bölüm | مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 16 الموسم الثاني كاملة مترجمة Season 2 ابنة السفير الموسم 2 الحلقة 16

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:33 ص
ابنة السفير
ابنة السفير

ابنة السفير Sefirin Kızı 16 bölüm  | مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 16 الموسم الثاني كاملة مترجمة Season 2 ابنة السفير الموسم 2 الحلقة 16

ابنة السفير | بالرغم من الشائعات التي كانت تتحدث عن بداية أو انطلاق الموسم الثاني من المسلسل التركي ابنة السفير Sefirin Kızı في سبتمبر القادم، إلا أن حدثت المفاجأة وصدر إعلان الحلقة 16 من الموسم الثاني من ابنة السفير، والذي يعد من أنجح وأبرز المسلسلات التركية هذا الموسم، وتم وقف عرض حلقات  المسلسل نظرًا للظروف الاستثنائية التي مرت بها تركيا والعالم بسبب تفي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ابنة السفير الحلقة 16 الموسم الثاني 
ويعود لعشاق المسلسلات التركية في الوطن العربي، مسلسل بنت السفير كما يطلق عليه الكثير، في حلقة جديد مليئة بالأحداث الدرامية، ومن ملخص الحلقة الجديدة التي جاءت بعنوان (أين ذهبتِ أنت أنا أصبح رجلاً سيئاً)، تقرر ناره أخذ وصاية ابنتها ملك ومغادرة المنطقة التي يسكنها سانجار، بينما يرى غديز أن هذا هروب جديد لناره، وللمرة الأولى التي لا يقف بجانبها، ولا ندري أن كل هذه الأحداث هي بداية حرب وصاية بين سنجار وناره هذا ما ستحدده حلقة الليلة.

ابنة السفير 16 قصة عشق
انتهى عرض مسلسل ابنة السفير في أولى حلقات الموسم الثاني، وحققت الحلقة نسبة مشاهدة ضخمة عبر قناة ستار التركية، وها هي الحلقة 16 من ابنة السفير جاهزة للعرض على موقع قصة عشق بعد الانتهاء من ترجمتها للغة العربية، ونذكركم بأن حلقات مسلسل ابنة السفير الموسم الأول تعرض حالياً على قناة MBC العراق.

موعد عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 16 والقنوات الناقلة
تعرض الحلقة الجديدة الأولى من الموسم الثاني من ابنة السفير عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وتركيا، الساعة السابعة بتوقيت مصر، سوريا، الأردن، وتعرض حصرياً على قناة ستار التركية بث مباشر كل يوم إثنين، ولضبط تردد قناة ستار التركية إليكم القيم التالية:

تردد قناة ستار تي في التركية الناقلة لمسلسل ابنة السفير

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10922.
الاستقطاب: عمودي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ابنة السفير Sefirin Kızı 16 bölüm  | مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 16 الموسم الثاني كاملة مترجمة Season 2 ابنة السفير الموسم 2 الحلقة 16

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد عرض ابنة السفير مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير الموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير الموسم 2 من مسلسل ابنة السفير ابنة السفير الحلقة 16 الموسم 2 ابنة السفير الحلقة 16 ابنة السفير sefirin kızı 16 bölüm sefirin kızı 16 Sefirin Kızı

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يومين

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس

منذ ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد مسلسل ابنه السفير الحلقة الثانية 2 Sefarin Kızı وموعد وتردد القناة الناقلة له

تابع أحداث مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 مترجمة Sefarin Kızı لعشاق الدراما التركية الرومانسية تردد قناة Star TV الفضائية

Sefirin Kızı متابعة موعد عرض مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة 4 "الرابعة" عبر قناة star tv

ابنة السفير الحلقة 4 كاملة مترجمة بجودة عالية HD على Shahid.net "قصة عشق" على قناة "ستار تي في Star TV" التركية sefirin kizi اعرف تردد القناة (تفاصيل مثيرة)

موعد عرض مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة 4 "Sefirin Kızı 4" الرابعة عبر قناة star tv

Sefirin Kızı 5 موعد عرض مسلسل ابنة السفير 5 الحلقة الخامسة عبر تردد قناة Star tv بأقوى إشارة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟