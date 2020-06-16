الطالع الفلكي الثّلاثَاء 16/6/2020..أنْشِطَة مَنْزِلِيّة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 9 بَؤونَة قبطى ، 16 حُزَيْرَان رُومى ، 24 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - بُكرَة تِتْجَوّز وتعرف ، مَهُو اللى إيدو فالميّة مِشْ زَىْ اللى إيدو فِالنّار.(سيّد زَيّان من فيلم المُهمّ الحُبّ-1974)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الثور يعنى

المُتعة الملموسة الحلال من طعام وجنس ، ملابس وعطور ، إكسسوارات ومُوسيقى لكنها أنشطة داخل جدران المنزل، مواليد الثور لهم ولع بتكوين المجموعات و شطارة فى تراكم الثروات (مجموعة طوابع/عملات/لوحات/ سيارات ..إلخ) حلول القمر فى الثور مفيد لجرد مجموعة إسطواناتك أو مكتبتك ومجلاتك لصيانتها وتجديدها و استبعاد مالا ترغبه منها، طاقة القمر فى الثور بإمكانك توظيفها للتلحين والتأليف و تأدية واجباتك الزوجيّة بأفضل أداء مُمكن أورفع الأثقال الحديديّة لتقوية عضلاتك إن كنت عازباً، برج الثور بُرج علوّ وشرف القمر رمز الأمومة ، هذا يعنى دعم و مُساعدة قيّمة واردة تتلقاها من سيدة كبيرة السن غالباً والدتك، خالتك أو حتى مُديرتك بالعمل لكن ليست شابّة، هذا يعنى توقير إناث عائلتك ومن تقابلهنّ فى طريقك لتتلقّى مُكافأة بشكلٍ ما ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وقت مناسب للعودة للبحث عن كورس تعليمى أو مهنى لترقية مهاراتك المهنيّة ،بادر بالبحث عن مستقبلك فلن تجد من يهتم بك أكثر من نفسك.





برج الثور: طاقة مُرتفعة عليك توظيفها فى عملك لحصد القرش الحلال، فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوجاً، أو رفع الأثقال الحديديّة إن كنت عازباً.





برج الجوزاء: واجه المُخطئ بخطئه لكن بعد وضع عباراتك فى ورقة سُوليفان لطيفة إن كنت لا تزال ترغب فى الإحتفاظ بوظيفتك أو بحبّ زوجتك لك.





برج السّرطان: أنت مدعوّ لإستشارة أهل الخبرة والعلم لتفادى التورّط فى خسائر بإمكانك تجنّبها، بدلاً عن المُكابرة وتحمّل الأخطار.





برج الأسد: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج العذراء : تقبل الإنتقاد نحوك بابتسامة وخذ الجانب البنّاء فيه بوجه الإعتبار فأنت لست كامل الأوصاف ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج الميزان : رغبة بالمكوث فى المنزل وشهيّة مرتفعة لإلتهام الطعام ،تدخلك فى شئون المطبخ ثم إفتعال الخلافات قد يؤدّى لمشاكل، لسانك حُصانك.





برج العقرب: النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة،لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن بإمكانك حل ولو جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: لا يجب أن تنتقل للجزر المدارية لتشعر بالسعادة ، لكن تعثر عليها داخل منزلك إن توافرت النيّة لإسعاد نفسك ومن حولك، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: الصبر فضيلة عليك أن تتبنّاها، لا للتهور أو التسرع ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الدّلو: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج الحوت: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.