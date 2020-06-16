محلل سياسي: أردوغان يريد تغيير الهوية العربية اليمنية إلى الفارسية والعثمانية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:04 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

كشف الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول فرض السيطرة عبر سياسة تغيير الهوية العربية اليمنية إلى الفارسية والعثمانية.


وقال الزعتر، عبر حسابه على موقع تويتر: "يلتقي المشروع الإيراني - الحوثي ، والمشروع التركي - الإخواني في عدة نقاط أهمها ضرب المشروع العربي في اليمن بقيادة السعودية".

 

وأضاف خالد الزعتر، أن أردوغان يحاول التدخل في ملف اليمن نكاية بـ السعودية وبدعم من قطر إدراكاً منه بأن بأهمية نجاح المشروع العربي في اليمن بقيادة المملكة.

 

وتابع الزعتبر، ، أن نجاح هذا المشروع سيكون له انعكاسات على ملفات أخرى تواجه أطماعا توسعية وفوضوية.

 

وأكد الزعتر أن مشروع تركيا وإيران في اليمن يكملان بعضهما البعض، من جهة يحاول الحوثي تثبيت وجوده في المحافظات الشمالية مستغلاً محاولات الإخوان خلق صراعات جانبية ، ومن جهة يحاول الإخوان الهيمنة على المحافظات الجنوبية.

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