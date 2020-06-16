أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 في سوق العبور خلال الفترة الصباحية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16-6-2020  في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية مع وجود وفرة من الأسماك في الأسواق مع تزايد الإقبال على الشراء.


وأعلنت الشعبة عن استقرار الأسعار ليتراوح سعر البلطي ما بين 24 إلى32 جنيهًا فيما يبدأ البلطى الكبير من 30 جنيها، وتراوح سعر الفيليه ما بين 30 إلى 90 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور
 
سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا الاسماك اسعار السمك البلطى اسعار الاسماك

أخبار تهمك

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن ملف رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يستقر على "خلفاء" لوكا مودريتش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 8-1-2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 27-3-2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم السبت 28-3-2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الأحد 14-2-2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك تستقر قبل إنطلاق أعياد شم النسيم

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في السوق المحلي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟