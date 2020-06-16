أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 في سوق العبور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 16-6-2020، في سوق العبور وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار كما يلي :

وكشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادرات مصر من الخضروات والفاكهة ارتفعت لمليوني و770 ألف طن منذ بداية التصدير ويتوقع زيادة صادرات مصر خلال 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم أزمة كورونا

وأضاف " العطار"، في تصريحات صحفية، أن صادرات الموالح في المركز الأول والبطاطس في المركز الثاني، واحتل البصل المركز الثالث، استطاعت مصر فرض نفسها بقوة في مجال تصدير البرتقال رغم المنافسة من إسبانيا، ما نزال فى المركز الأول في تصدير الموالح، ونصدر 1.8 مليون طن في السنة

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 

ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 30 جنيها، فيما سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 10 جنيها، فيما سجل سعر البصل الأخضر من 3 إلى 8جنيهات.

واستطاع معهد بحوث أمراض النباتات التابع لوزارة الزراعة للوصول إلى مبيد فطرى نانومترى فائق الفعالية  لمكافحة أمراض الذبول واعفان الجذور على  محصولى الفلفل والطماطم.


أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات عن توصل الباحث  محمد أحمد الشارونى  المدير الفنى  لمعمل النانوتكنولوجى والمواد النانومترية المتقدمة بالمعهد وأخرون  لابتكار مركب نانومترى يعمل لأول مرة كمبيد فطرى نانومترى فائق الفعالية  لمكافحة أمراض الذبول واعفان الجذور على  محصولى الفلفل والطماطم.

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