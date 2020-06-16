اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:10 ص
اعتراض صاروخ
اعتراض صاروخ
وكالات

أعلن التحالف العربي في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صاروخًا بالستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية.

 

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، أن إطلاق صواريخ باليستية من قبل الحوثيين باتجاه السعودية يأتي في إطار "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة".

 

وأضاف تركي المالكي، أن مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وتم اعتراضها بلغ 312 صاروخا باليستيا.

 

وقال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

 

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أن قواته أسقطت طائرتين من دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

 

واعترض وأسقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران، باتجاه مدينة نجران السعودية.

 

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