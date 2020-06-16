من النظرة الثانية | ننشر مواعيد عرض الجزء الرابع من المسلسل الهندي من النظرة الثانية على قناة mbc bollywood وتردد القناة الناقلة





نقدم لكم متابعينا الكرام مواعيد عرض مسلسل الهندي من النظرة الثانية على mbc bollywood، وحقق المسلسل نجاحًا باهرًا في مصر والوطن العربي، ويعتبر من ضمن أكثر الأعمال الهندية نجاحًا وجماهيرية بجميع أجزائه، وتعرض قناة ( mbc Bollywood - إم بي سي بوليوود) الجزء الرابع من مسلسل من النظرة الثانية والذي بدأ عرضه أمس.





مواعيد مسلسل من النظرة الثانية على mbc bollywood

ويُعرض مسلسل من النظرة الثانية يوميًا في تمام الساعة 8 مساًء، أما تردد قناة mbc bollywood على القمر الصناعي نايل سات فهو 12938 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصيح الخطأ 3/4.





وجذبت قصة المسلسل القوية والمختلفة الجمهور، حيث تدور أحداث المسلسل حول الثنائي كوشي وأرناف والعناد حيث تقف شخصية كوشي في وجه أرناف رغم عصبيته ويترقب المشاهدين ماذا سيحدث بينهم في الجزء الرابع منذ فترة طويلة على انتهاء الجزء الثالث.





احداث مسلسل من النظرة الثانية

أما أحداث المسلسل بشكل عام فتدور حول كوشي الفتاة البسيطة والطائشة التي تقف في وجه الشاب الغني أرناف والذي يمتاز بغرور شخصيته كما أنه غير اجتماعي على النقيض مع كوشي ويحاول إخضاعها لأوامره ولكنه يفشل، حيث تقف له بالمرصاد وتحاول إصلاح شخصيته بحيث يكون شخص اجتماعي، ويواجه الثنائي عقبات سواء من ماضي كوشي أو أرناف ولكنهم يحاولون تخطي كل العقبات التي تواجه كل منهم.





ابطال مسلسل من النظرة الثانية

مسلسل "من النظرة الثانية" بطولة سنايا إيراني وبارون سوبتي وسينغغ ريزادا وشيفاني تومار وتتغير شخصيات الأبطال عليي مدار الحلقات ولكن أبطال العمل الأساسيين مستمرين لنهاية العمل.





جدير بالذكر أن قناة mbc bollywood تعرض العديد من المسلسلات الهندية والتي أبرزها كلا من "رايس"، "دوللي كي دوللي"، "رانجيلا"، "أين أنت وأين أنا"، "لكنه لي"، "حب خادع"، "شوبه مانجال سافدهان"، "بارمانو: ذا ستوري أوف بوخران"، وغيرها لألمع نجوم بوليود.