الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:12 ص
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
وكالات
أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استقر على مواعيد بطولة دوري الأبطال .

وحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس سيواجه أولمبيك ليون في تورينو، ونابولي سيلعب ضد برشلونة في إسبانيا يومي 7 و8 أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة: "مباريات ربع النهائي ستقام بنظام المباراة الواحدة، في العاصمة البرتغالية لشبونة، من 12 إلى 15 أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 من نفس الشهر، والمباراة النهائية يوم 23 أغسطس".

وأشار التقرير، إلى أن نفس النظام سينطبق على بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستقام في ألمانيا بين مدن دويسبورغ وجيلسنكيرشن وفرانكفورت وكولونيا، في الفترة بين 10 و21 أغسطس.

وبالنسبة لكأس السوبر الأوروبي، ستقام في العاصمة الهنغارية بودابست في الـ24 من سبتمبر المقبل.

وذكرت الشبكة، بأنه سيتم تأخير استضافة المدن المحددة للمباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا لعام ميلادي، لتكون إسطنبول في عام 2021، وبطرسبورغ في عام 2022، وميونخ في عام 2023، وملعب ويمبلي في عام 2024.

وينتظر أن يصدر القرار الرسمي من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عقب اجتماع لجنته التنفيذية غدا الأربعاء.

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