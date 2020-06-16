ميسي يحقق رقما مميزا مع برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي تفوق على كريستيانو رونالدو في الفترة ما بعد التوقف والعودة من جديد للمنافسات.





وسلطت الضوء صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على الهدف الذي سجله ميسي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة أمام ريال مايوركا، في أول مباراة بعد عودة النشاط، عقب فترة التوقف بسبب تفشي وباء كورونا، ورفع به رصيده إلى 20 هدفا في الليجا هذا الموسم.





وقالت الصحيفة إن ميسي بات أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر من 12 موسما متتاليا ببطولات الدوري، وهو رقم قياسي.





وأضافت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو بات في المركز الثاني خلف ميسي بـ11 موسما على التوالي (9 مواسم في الليغا، وموسمان في الدوري الإيطالي).





وأشارت الصحيفة، إلى أن أقرب ملاحقي الثنائي هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي تيري هنري المعتزل بـ5 مواسم متتالية.



