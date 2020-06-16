موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:13 ص
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
يواجه فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين نظيره فريق ديبورتيفو ليجانيس اليوم الثلاثاء 16 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من الليجا.

ويحتل البارسا صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وحقق الفريق الكتالوني فوزا عريضا على حساب فريق ريال مايوركا في الجولة الماضية بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في أولى مبارياته بعد استئناف النشاط الرياضي في إسبانيا.

وستقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ديبورتيفو ليجانيس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكه المكرمه، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعتها لتلك المواجهة بين فريق برشلونة ونادي ديبورتيفو ليجانيس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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