شاهد.. عادل حمودة: ترامب وفر 10 ملايين فرصة عمل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مؤشرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفضت بنسبة تتراوح مابين 35% إلى 40%، معلقًا: "هل هبوط نسبة ترامب في صالح نائب الرئيس السابق جون بايدن.. هذا أمر مشكوك فيه".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن "ترامب" استطاع توفير 10 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 3%، وأرجع جزءًا كبير من الضرائب بعد تخفيضها، موضًحا أنه قبل أزمة فيروس كورونا كانت مؤشرات "ترامب" مرتفعة للغاية.





صراع الانتخابات الأمريكية

كان قد أظهر استطلاع أعدته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تفوق جو بايدن نائب الرئيس السابق، على الرئيس الحالي دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية 2020.





وتشير أرقام الاستطلاع إلى "حصوله على 51 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، مقابل 41 بالمئة لترامب"، ما يمثل تحولا كبيرا في حجم الدعم لبايدن الذي كان يحظى بـ48 بالمئة، مقابل 43 بالمئة لترامب في استقصاء شهر أبريل الماضي.





وأعلن بايدن فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي له للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.