شاهد.. عادل حمودة: ترامب وفر 10 ملايين فرصة عمل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:17 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مؤشرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفضت بنسبة تتراوح مابين 35% إلى 40%، معلقًا: "هل هبوط نسبة ترامب في صالح نائب الرئيس السابق جون بايدن.. هذا أمر مشكوك فيه".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن "ترامب" استطاع توفير 10 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 3%، وأرجع جزءًا كبير من الضرائب بعد تخفيضها، موضًحا أنه قبل أزمة فيروس كورونا كانت مؤشرات "ترامب" مرتفعة للغاية.

صراع الانتخابات الأمريكية
كان قد أظهر استطلاع أعدته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تفوق جو بايدن نائب الرئيس السابق، على الرئيس الحالي دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية 2020.

وتشير أرقام الاستطلاع إلى "حصوله على 51 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، مقابل 41 بالمئة لترامب"، ما يمثل تحولا كبيرا في حجم الدعم لبايدن الذي كان يحظى بـ48 بالمئة، مقابل 43 بالمئة لترامب في استقصاء شهر أبريل الماضي.

وأعلن بايدن فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي له للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.

وتجاوز بايدن عتبة الـ1991 مندوبا التي تتيح له ضمان تسميته عن حزبه، في وقت يتواصل فرز أصوات عدة انتخابات تمهيدية ديمقراطية نظمت الثلاثاء.

مظاهرات في الولايات المتحدة
كانت مظاهرات احتجاج قد اندلعت في أنحاء أمريكا عقب وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد 46 عاما بولاية مينسوتا على يد ضابط شرطة.

وطرح ضابط شرطة، فلويد أرضا وضغط بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق ما تسبب في وفاته. وتم القبض على أربعة رجال شرطة، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، والآخرين بالمساعدة والتحريض.

وشهدت شوارع بعض المدن، وبينها واشنطن، أعمال عنف وفوضى مطلع الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الجاري.

وأصبحت العاصمة الأمريكية نقطة مركزية للتظاهرات ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الغضب موجه إلى الرئيس دونالد ترامب الذي اتخذ نهجا صارما تجاه المظاهرات باستخدام القوات الاتحادية لتفريق المتظاهرين السلميين أمام البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

وأعربت عمدة واشنطن موريل باوزر عن دعمها للاحتجاجات علنا، وأطلقت على المنطقة التي شهدت حملة الشرطة يوم الاثنين الماضي "بلاك لايفز ماتر بلازا"، فيما ينظر إليه باعتباره تحديا للرئيس وجهوده لاستخدام القوات الاتحادية مرارا في المنطقة.

وفي سياق آخر، تم اتهام ضابطي شرطة في بوفالو غربي ولاية نيويورك بالاعتداء، بعدما طرحا رجلا 75 عاما أرضا، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى. والتقط صحفي محلي الواقعة بالكاميرا، ولاقى مقطع الفيديو انتشارا واسعا، وسط غضب السكان.

ووصف حاكم نيويورك أندرو كومو الحادث بأنه "مثير للاشمئزاز ومروع".

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