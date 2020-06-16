قبل عودته.. تعرف على ترتيب الدوري المصري وفارق النقاط بين الأهلي والزمالك

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة النشاط الرياضي في مصر من جديد وإعادة فتح الأندية من جديد خلال الأيام القادمة.





وأعلن أشرف صبحي خلال مؤتمر صحفي عن عودة فرق الدوري المصري للتدريبات بداية من 20 يونيو الجاري بالإضافة لبدء فتح الأندية لتحصيل الاشتراكات وتجهيزها قبل عودة الاعضاء مرة أخرى للتواجد بها.





وكشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد المبدئي لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز وكذلك بطولة كأس مصر .





وأشار الجنايني أن عودة النشاط الرياضي في مصر ومسابقة الدوري المصري من المتوقع أن تكون بداية من يوم 25 يونيو الجاري أو بعد ذلك وفقا لما سيتم الاتفاق عليه المرحلة القادمة.





كما أكد عمرو الجنايني أنه سيقوم بالاجتماع مع أندية الدوري المصري على مدار عدة أيام قادمة لمناقشة خطة عودة الدوري وارتبطات الأندية الدولية والمنتخبات لحسم ملف عودة المسابقة بشكل نهائي.





ويستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:





1- الأهلي ٤٩ نقطة

2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة

3- بيراميدز ٣٢ نقطة

4- الزمالك ٢٨ نقطة

5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة

6- سموحة ٢٥ نقطة

7- انبي ٢٥ نقطة

8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة

9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة

10- المصري ٢٠ نقطة

11- الجونة ٢٠ نقطة

12- حرس الحدود ١٩ نقطة

13- أسوان ١٨ نقطة

14- طلائع الجيش ١٧ نقطة

15- طنطا ١٦ نقاط

16- وادي دجلة ١٥ نقاط

17- مصر المقاصة ١٤ نقطة

18- نادي مصر ١١ نقطة