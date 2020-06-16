"التأمين الصحي" تطالب طلبة الثانوية العامة الذهاب للجان قبل الموعد بساعتين

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهيئة قامت بالعديد من الاجتماعات التنسيقية مع كل مديريات الصحة، والهيئة العامة للإسعاف حول هذا الأمر، لافتًا إلى أن الهيئة مسؤولة عن التأمين الطبي بالامتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع المحافظات .





وتابع "ضاحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن سيتم تخصيص 560 سيارة إسعاف بمحيط اللجان، وتخصيص سيارة مجهزة في مقار التصحيح على مدار الساعة، وتوفير الطاقم الطبي المسؤول عن التأمين الطبي للطلبة والمراقبين أثناء الامتحان.





وأشار إلى أن وظيفة الفريق الطبي التأكد من التعقيم اللجان، والتباعد الاجتماعي، وجودة التهوية في اللجان، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب أثناء الدخول إلى اللجان.، ولذلك نهيب بجميع الطلبة الذهاب للجان قبل موعد الامتحان بساعتين.



