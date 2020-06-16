كل ما تريد معرفته عن موعد عودة الدوري المصري وبطولة الكأس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:12 ص
الدوري والكأس
الدوري والكأس
حسام مجدي


كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد المبدئي لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز وكذلك بطولة  كأس مصر .

وأكد عمرو الجنايني أنه سيقوم بالاجتماع مع أندية الدوري المصري على مدار عدة أيام قادمة لمناقشة خطة عودة الدوري وارتبطات الأندية الدولية والمنتخبات لحسم ملف عودة المسابقة بشكل نهائي.

وأشار الجنايني أن عودة النشاط الرياضي في مصر ومسابقة الدوري المصري من المتوقع أن تكون بداية من يوم 25 يونيو الجاري أو بعد ذلك وفقا لما سيتم الاتفاق عليه المرحلة القادمة.

وأعرب  عمرو الجنايني عن  سعادته البالغة  بعودة النشاط الرياضي في مصر من جديد خلال الفترة القادمة ويتمنى عدم حدوث أي شئ يدعو للتأجيل مرة أخرى ومطالبا كل العاملين في قطاع كرة القدم التكاتف لعبور هذه الأزمة.

وينوي عمرو الجنايني أن يقوم الاتحاد بعرض دليل طبي شامل بالاجراءات الطبية والاحترازية لعودة المباريات خلال الاجتماعات القادمة لتلتزم بها الأندية فور عودة النشاط.

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