ترامب يشن هجوما على ألمانيا ويسحب نصف القوات الأمريكية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:37 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترجمة- دينا قدري
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرغب في خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا إلى النصف، مؤكدًا أن برلين لديها "متأخرات" في مساهماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعامل الولايات المتحدة "بشكل سيء" في مجال التجارة.

وأكد ترامب في تصريح للصحافة أن هناك 52 ألف جندي أمريكي يتمركزون حالياً في ألمانيا، المحور الرئيسي للقوات الأمريكية التابعة لحلف الناتو.

وقال ترامب: "إنها تكلفة باهظة للولايات الأمريكية. لذا سنخفض العدد ليصل إلى 25 ألف جندي". 

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بلغ عدد الجنود المنتشرين بشكل دائم في ألمانيا 34674 في مارس 2020. ولكن هذا الرقم يمكن أن يرتفع بشكل استثنائي إلى 52 ألف عندما تتم إضافة عمليات التناوب الجارية إلى التدريبات العسكرية.

تابع ترامب: "ألمانيا لديها متأخرات منذ سنوات، وهي مدينة للناتو بمليارات الدولارات، ويتعين عليها أن تدفعها. فنحن نقوم بحماية ألمانيا وهي لديها متأخرات، هذا أمر سخيف". 

بالإضافة إلى ذلك، انتقد الرئيس الأمريكي ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في الاتحاد الأوروبي، لأنها "تعامل الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية" في مجال التجارة.

وقال ترامب: "نحن نتفاوض معهم بشأن هذا الأمر ولكنني لست سعيدًا بالاتفاق الذي يقترحونه. لقد كلّفوا الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات على مر السنين في المعاملات التجارية. لذلك الأمر يؤذينا فيما يتعلق بالتجارة والناتو".

واتهم ترامب ألمانيا بالتواجد العسكري الأمريكي: "إنهم جنود يحصلون على أجور جيدة ويعيشون في ألمانيا وينفقون أطنانًا من الأموال في البلاد. فهي غنية جدًا حول هذه القواعد. ألمانيا تستفيد من الأمر".

يُذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نشرت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر عن خطة إدارة ترامب خفض التواجد العسكري الأمريكي في ألمانيا، وهو ما أثار القلق في برلين.

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