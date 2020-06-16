محافظ الدقهلية عن تبرعه ببلازما المتعافين: الموضوع ليس صعبا

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليقا على التبرع بدمه لاستخلاص منه البلازما لعلاج مصابي كورونا، موضحا: "قمت بهذا الأمر لأني مواطن مصري في المقام الأول وكمسئول أيضًا"، مشيرًا إلى أن الجسد يعوض البلازما في غضون ثلاث أيام فقط.





وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين: "أنا واحد من الشعب المصري وكان واجب عليا كمواطن أن اتبرع ببلازما المتعافين، خاصة وأن الموضوع ليس بالأمر الصعب كما يعتقد البعض".





وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن التعاون والتضامن الشديد وقت الأزمات هو من مكونات الشعب المصري، مشددًا على أن معدن المصريين يظهر وقت الأزمات.





وكشف محافظ الدقهلية، عن أنه تواصل مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، من أجل توفير جهاز نقل بلازما المتعافين بالمحافظة، معقبًا: "الوزيرة وعدتنا أنه سيكون متوفر في المحافظة قريبًا".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



