تامر أمين يكشف عن موعد انخفاض إصابات كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:31 ص
تامر أمين
تامر أمين
أمنية فوزي
قال الإعلامي تامر أمين، إن لم تعد الحياة لطبيعتها سيتأثر الاقتصاد المصري أكثر وأكثر، معلقًا: "هنوصل لمرحلة مش هنلاقي سلع في الأسواق، والأسعار هتغلى جدًا"، معلقًا: "إحنا خايفين نموت من كورونا، ولكن كمان خايفين نموت من الجوع".

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "من لم يمت بكورونا مات من الجوع، وكلاهما موت، وعودة الحياة تدريجيًا اتجاه عالمي"، معلقًا: "مصر مخترعتش فكرة عودة الحياة، بل باللعكس مصر متأنية زيادة عن اللزوم، رغم إن كله فتح".

وأوضح الإعلامي، أن قرارات عودة الأنشطة التدريجية قرارات مشروطة؛ أي إذا تحقق الشرط ستتطبق، وإذا لم يتحقق فسيعاد النظر فيها، مؤكدًا أن القرارات تتخذ وفقًا للوقت والظروف.

وكشف عن أن خطة الحكومة تتوقع أن تثبت حالات الإصابة بكورنا في بداية يوليو، وتبدأ في الانخفاض بداية من 15 يوليو.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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