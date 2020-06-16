عاجل.. داليا البحيري تكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن إصابة زوجها بـ"كورونا"













تحدثت الفنانة داليا البحيري عن تفاصيل إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد وأعراض إصابته.وقالت الفنانة داليا البحيري من خلال مداخلة هاتفية الإعلامي وائل الإبراشي أن زوجها شعر بارتفاعبدرجة حرارته وذلك قبل سفرهم للساحل بيوم فصممت "البحيري" على عدم سفره وقام زوجها بإجراء التحاليل ولكن ظهرت النتائج سلبية.ولم تصدق داليا البحيري هذه التحاليل فقامت بجعله يقوم بإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد مما أظهر نتائجها إيجابية يوم الخميس.وأضافت أنها قامت بإبعاد والدها ووالدتها من المنزل بعد معرفة إصابة زوجها بسبب قلقها عليهم وقالت إنهم وجدوا جميع الأدوية الخاصة بفيروس كورونا.وتابعت أن زوجها يعيش الآن في منزل آخر وهم في منزل آخر ويتم إعطاءه الطعام في أطباق لإستعمال مرة واحده فقط.وقالت الفنانة داليا البحيري أنها قامت بإجراء المسحة هي وأولادها وأثبتت نتائجها السلبية.