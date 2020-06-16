تامر أمين عن عودة الأنشطة: "الحكومة ليس لديها شيزوفرينا"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:40 ص
تامر أمين
تامر أمين
أمنية فوزي
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على انتقاد البعض لـ قرار عودة الأنشطة التدريجية، إن "الحكومة ليس لديها شيزوفرينا أو إزدواج في الشخصية أو المعايير، ولكن هناك معادلة صعبة، والمعادلة لها طرفين".

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن أزمة كورونا معادلة لها طرفين؛ الطرف الأول هو الصحة، والحكومة تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين، والطرف لثاني والذي لا يقل أهمية هو عودة الحياة.

وأكد الإعلامي، أن المواطن المصري أول طرف يتأثر بانهيار الاقتصاد، معلقًا: "أزمة كورونا ضربت اقتصاديات العالم كله في مقتل".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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