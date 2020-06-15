بعد اقترابه من ألميريا.. بيراميدز يحدد بديل دونجا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يسعي نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الحصول على خدمات نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن ألميريا أصبح على بعد خطوات من ضم دونجا في الفترة المقبلة حيث أقترب من الوصول إلى اتفاق نهائي مع بيراميدز بعد موافقة اللاعب على الانضمام للفريق الإسباني.

وحدد نادي بيراميدز عماد حمدي لاعب وسط نادي الإسماعيلي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل ليكون بديل دونجا في حال رحيله عن الفريق.

وسيبدأ مسئولو بيراميدز في التفاوض بالفترة القادمة مع عماد حمدي ونادي الإسماعيلي لمحاولة إنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن.

ويتواجد نادي بيراميدز حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة.


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