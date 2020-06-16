السقا وأمير كرارة يكشفان تفاصيل مسلسلهما في رمضان 2021

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:01 ص
كرارة والسقا
كرارة والسقا
فايقة محمد عادل
أعلن كلا من النجم أمير كرارة السقا عن تفاصيل مسلسل "نسل الأغراب "، الذي يخوضو به السباق الرمضاني لعام 2021 ، من خلال ڤيديو تامر مرسي عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلق تامر قائلا : نسل الأغراب حصريا علي شاشات المتحدة ، رمضان 2021 . .

وأوضحو أن هدفهم هو إسعاد الجمهور وذلك يحتاج الكثير من التنوع لذلك قررنا عمل مسلسل نسل الأغراب ،المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج تامر مرسي.

يشار إلى أن تامر مرسي، قد أعلن مؤخرا عن تعاقده مع أمير كرارة وأحمد السقا علي المشاركة في نسل الأغراب ، وهو من إنتاج سينرچي ، تأليفيشار إلى أن تامر مرسي، قد أعلن مؤخرا عن تعاقده مع أمير كرارة وأحمد السقا علي المشاركة في نسل الأغراب ، وهو من إنتاج سينرچي ، تأليف وحوار محمد سامي ، وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعدية.

ومن ناحية أخرى يستعد السقا لتصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "العنكبوت"، بعد أسبوعين، وتشاركه في بطولة العمل النجمة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

جدير بالذكر أن الفنان امير كرارة قدم في رمضان الماضي قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي في مسلسل "الاختيار"، من إخراج بيتر ميمي

جدير بالذكر أن الفنان امير كرارة قدم في رمضان الماضي قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي في مسلسل "الاختيار"، من إخراج بيتر ميمي.

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