"الهجرة": ترجمة الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار للإنجليزية والفرنسية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة إن مسلسل الاختيار كان ملحمة مصرية أوضحت للجميع المخاطر التي تواجه أبطال القوات المسلحة في سيناء، ونبل أخلاق الجندي المصري





وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أنه تم ترجمة 3 الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار للإنجليزية والفرنسية لتعريف الجيل الثاني والثالث من شبابنا بالخارج الذين لا يتحدثون العربية الملحمة التي تحدث في سيناء.





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الهجرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، تم ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطني"، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعى بقضايا الأمن القومى بينهم، والتى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية.