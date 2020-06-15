البرازيل تسجل 20647 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 20647 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع العدد الإجمالي للإصابات ليصل إلى مستوى 888271، والوفيات إلى مستوى 43959 حالة.





وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.





ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.



